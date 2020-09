Il figlio di Joe Barone alla Salernitana. Giuseppe Barone, figlio del direttore generale della Fiorentina, reduce da un'operazione al legamento crociato che non gli ha dato chance di mettersi in mostra con il Perugia, è in prova alla Salernitana: come scrive Salernitananews.com, Barone Jr ha già sostenuto un primo allenamento agli ordini di Fabrizio Castori.



Classe '98, esterno sinistro, nato a Brooklyn, Giuseppe Barone, in patria, ha vestito le maglie dei Brooklyn Italians e, per qualche settimana, quella dei New York Cosmos. Due volte in panchina col Grifo nella scorsa stagione, contro Juve Stabia e Spezia, ora prova a convincere la Salernitana di Lotito.