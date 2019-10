I suoi 22 anni Federico Chiesa non li passerà sicuramente a pensare al proprio futuro. L'attaccante della Fiorentina che oggi compie gli anni festeggerà prima con la squadra e poi con la propria famiglia rimandando ancora una volta un discorso che, però, presto sarà costretto ad affrontare, ovvero cosa ne sarà del suo futuro prossimo. Conteso sul mercato fra Inter e Juventus, dovrà dare presto una risposta al patron Rocco Commisso sull'offerta per il rinnovo.



ARRIVA COMMISSO - Nella giornata di ieri è arrivata la conferma: il patron Commisso sta arrivando a Firenze e la sua presenza sarà la base di partenza per un colloquio faccia a faccia proprio con Federico Chiesa. Basta silenzi, basta dichiarazioni a distanza, basta proclami di una società costretta a fare buon viso a cattivo gioco davanti ai tifosi. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2022, ma se l'esterno italiano resterà in viola lo farà con un rinnovo di contratto che protegga la Fiorentina e premi la sua professionalità, che di fatto non è mai mancata.



INTER E JUVE ASPETTANO - Basta silenzi quindi, perché la Fiorentina vuole sapere come programmare il proprio futuro con Chiesa o senza di lui ma con i soldi in cassa della sua cessione. E inevitabilmente come spettatori interessatissimi alla vicenda ci saranno sia il ds della Juventus Fabio Paratici che l'ad dell'Inter Beppe Marotta. Entrambi stimano e seguono Chiesa da tempo e la scorsa estate, se non fosse stato per la promessa di Commisso di non venderlo, probabilmente il neo-22enne vestirebbe già di bianconero. L'ex ad oggi in nerazzurro ha ringraziato ed è pronto a dare battaglia con ritrovata forza (economica). E Chiesa? Oggi non penserà al suo futuro, ma presto dovrà farlo e la sua decisione sposterà tanti degli equilibri dei prossimi mercati, italiani e non. Auguri. Non solo per il compleanno.