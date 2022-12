Comincia a muoversi qualcosa attorno al portiere della Fiorentina, in prestito dall’Atalanta, Pierluigi Gollini: dopo 6 mesi di disastri, adesso il portiere classe ’95 è veramente vicino a lasciare Firenze per far ritorno a Bergamo. La causa di questa clamorosa scelta, arrivata soltanto pochi mesi dopo che il giocatore aveva deciso di ripartire dai viola? Nonostante sia stato tra coloro che lo ha messo alla porta negli anni scorsi, adesso Gasperini ha veramente un gran bisogno di lui.



Secondo quanto riportato quest’oggi in prima dal L’Eco di Bergamo, nei prossimi giorni il Milan dovrebbe chiudere per Marco Sportiello e questo lascerebbe sguarnito il ruolo di secondo dietro Musso: l’assenza prolungata di Maignan spinge i rossoneri a chiudere l’operazione il prima possibile, e per questo la Dea ha il dovere di farsi trovare pronta. Nessuno si poteva aspettare che, dopo gli screzi delle ultime stagioni, Gollini potesse tornare nuovamente alla corte del tecnico di Grugliasco ma adesso l’Atalanta sembra essere l’unica chance per tornare a giocare. Dopo le clamorose papere contro il Basaksheir Italiano lo ha praticamente “rimosso” dai titolare, e per questo il giocatore sarebbe addirittura pronto ad un ritorno dal Gasp.