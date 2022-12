Ecco la lista dei convocati della Fiorentina per l'amichevole in programma domani a Firenze contro il Lugano. Presente Castrovilli per la prima dopo l'infortunio rimediato lo scorso aprile. Assenti invece Zurkowski, Nico Gonzalez e l'infortunato Sottil. L'elenco completo:



Portieri: Gollini, Terracciano, Cerofolini



Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Milenkovic, Terzic, Venuti, Ranieri, Kayode, Martinez Quarta.



Centrocampisti: Barak, Benassi, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Mandragora, Saponara



Attaccanti: Distefano, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral.