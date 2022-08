Entro la prossima settimana la Fiorentina ha intenzione di fare chiarezza sul futuro di Nikola Milenkovic: tra oggi e domani la dirigenza gigliata cercherà di fare di tutto per trattenere il difensore centrale ancora a lungo a Firenze. Le sirene di mercato sono tantissime per lui, con Inter e Juventus in prima linea pronte a soffiarlo ai viola, ma la volontà della società, e soprattutto di Vincenzo Italiano, è quella di tenerlo ancora a lungo. Sostituire una pedina fondamentale come il serbo a pochi giorni dall’inizio del campionato sarebbe un’impresa non da poco e per questo il club cercherà in ogni modo di convincerlo.



Secondo quanto riportato questa mattina da il Corriere Fiorentina, nelle possime ore Fali Ramadani arriverà a Firenze per incontrarsi direttamente con Joe Barone e Daniele Pradè, per cercare di chiudere definitivamente la questione. Il maxi agente porterà sicuramente con sè offerte concrete, Juventus e Tottenham sono le squadre più avanti, per convincere i viola a cederlo. La richiesta della Fiorentina è chiara: verranno prese in considerazione solo offerte superiori ai 15 milioni, in caso contrario il giocatore non si muoverà. Come ripetuto nei giorni scorsi i dirigenti gigliati hanno pronto anche un prolungamento del contratto per lui: viola pronti a blindarlo con un triennale a circa 3 milioni di euro a stagione.