La squadra di Vincenzo Italiano negli ultimi mesi ha segnato pochissime reti, tanto che arrivati all’estate uno dei principali compiti che la dirigenza della Fiorentina dovranno portare a termine nelle prossime settimane è senza ombra di dubbio quello relativo allo scovare quale sarà il giocatore che andrà ad alternarsi a Arthur Cabral al centro dell’attacco viola. Uno delle prime soluzioni ipotizzate ovviamente è lagata al futuro di Krzysztof Piatek, arrivato nella sessione di mercato invernale dall’Hertha Berlino, dopo un primo momento in cui sembrava che le strade si potessero dividere adesso ci sono buone probabilità che il polacco possa essere riscattato.



La cifra richiesta dal club tedesco, 15 milioni di euro pattuiti quest’inverno, è ritenuta troppo alta dalla Fiorentina, una cifra che i viola non hanno intenzione di spendere, come ribadito più volte in fase di trattativa sia all’entourage del giocatore che ai rappresentanti dell’Hertha. Per questo, se non verranno incontro alle richieste viola, Piatek non continuerà la sua avventura in riva all’Arno. Ma anche se la società di Berlino desse l’ok, non sarebbe così scontato che la Fiorentina decida di acquistarlo. Sono tanti le riflessioni in corso, ma più passano le settimane e più aumentano le possibilità che Piatek lasci definitivamente Firenze.