La Fiorentina sul mercato non potrà sbagliare acquisti, ed è per questo che Prandelli ha chiesto giocatori funzionali e pronti all’uso. Non sono chiari i tempi del ritorno a Firenze di Rocco Commisso, ma dalla società fanno sapere che influirà poco sulle scelte di mercato perché i contatti con Barone e Pradè sono quotidiani, più volte al giorno, quindi l’operatività è garantita. Sempre dalla società filtra che i colpi in entrata sono previsti dopo il 20 gennaio. Lo riporta La Nazione.