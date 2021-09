Il Corriere Fiorentino esalta la coppia formata da Vlahovic e Gonzalez, decisiva ai fini della vittoria per 2-1 sul Torino nell'ultima giornata di campionato. La Fiorentina ha dovuto gestire un mercato molto difficile, prima con un esborso straordinario per l'argentino e poi con una strenua resistenza alle offerte per il serbo, ma adesso si gode la sintonia di una coppia che ha dimostrato di poter fare grandi cose e innescare paragoni scomodi. I due ripartiranno insieme contro l'Atalanta a Bergamo, anche se Gonzalez (come Quarta e Pulgar) tornerà dal Sudamerica davvero a ridosso del match, previsto sabato 11 alle ore 20:45.