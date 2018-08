Il mercato in entrata della Fiorentina potrebbe non essere chiuso. Nei prossimi giorni, Stefano Pioli e Pantaleo Corvino si incontreranno per pianificare gli ultimi giorni di trattative: l'allenatore viola, dopo la tournée tra Germania e Olanda, ha le idee più chiare. A centrocampo, numericamente i giocatori ci sono, con i tre potenziali titolari - Benassi, Norgaard e Veretout - più Gerson e Dabo. Ma in caso di buona occasione le cose potrebbero cambiare, con il direttore dell’area tecnica che non scarterà opzioni di buon livello: l’idea è quella di aggiungere una potenzialità che abbia prospettive di crescita, quindi un centrocampista giovane di livello. Lo riporta La Nazione.