Quattro nomi per il mercato in attacco della Fiorentina, tutti italiani, tre su quattro giocano a Sassuolo: l'eterno obiettivo Berardi, le piste Scamacca e Raspadori (che sta trovando poco spazio con Dionisi), l'opzione più semplice ma meno convincente a livello tecnico Orsolini. Il classe '97 del Bologna è tagliato fuori dal progetto di Mihajlovic da quando i rossoblu sono passati al 3-4-2-1, la richiesta estiva di 15 milioni potrebbe abbassarsi. Difficilmente si abbasserà invece quella di 35 milioni per Berardi, così come si alzerà ad ogni gol quella per Raspadori e Scamacca. Lo scrive l'edizione fiorentina de La Nazione.