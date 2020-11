Il Ministro Franceschini non ha gradito le parole di Rocco Commisso a Lady Radio. La Nazione scrive che a Roma la parola chiave è irritazione, proprio nel momento in cui deve arrivare una decisione sull’eventuale intervento sullo stadio Franchi. Da parte del sindaco Nardella ancora nessun commento, l’attesa si protrarrà ancora per minimo due settimane. Commisso è apparso lui stesso abbastanza scettico sulle possibilità offerte dal nuovo decreto, dato che ha scelto toni molto duri e si è detto pronto a buttare tutto all’aria se non gli verrà consentito di fare quello che ritiene opportuno per i ricavi della Fiorentina.