Oltre alla sconfitta finale, giunta grazie ad un clamoroso errore tecnico di Venuti, e quindi alla pericolosa posizione di classifica che adesso la Fiorentina ricopre i tifosi viola adesso cominciano a preoccuparsi anche per le condizioni fisiche di Nicolas Gonzalez: l’argentino sabato sera contro l’Inter è stato costretto a lasciare il campo dopo pochissimi minuti per un problema al flessore della coscia sinistra. Se la Fiorentina fatica a vincere le partite, si legge, il motivo è da ricercare anche nelle continue assenze dell’esterno argentino, che come ammette Italiano non riesce a prendere forma. Ovviamente la speranza di tutto nel dopo gara è che per l’esterno non sia nulla di grave, anche se saranno gli esami svolti in giornata a dare un riscontro ufficiale.



Nel momento in cui il giocatore è stato costretto ad uscire, con Italiano che ha inserito Ikone al suo posto, la reazione degli oltre 36mila presenti sugli spalti del Franchi è stata quasi unanime: sono tanti coloro che hanno fischiato il giocatore, colpevole di tirare spesso indietro la gamba. Tra circa un mese infatti partirà il Mondiale in Qatar e chiaramente anche il numero 22 viola, ormai certo di una convocazione con la nazionale argentina, vorrà fare di tutto per esserci. E sicuramente quindi farà di tutto per preservarsi a livello fisico, cosa che sicuramente non renderà felici i tifosi viola. Adesso prima della sosta la Fiorentina ha 4 partita fondamentali, che ci diranno molto sulle reali ambizioni della squadra di Vincenzo Italiano in campionato, ed è normale che affrontarle con o senza l’argentino fa una grande differenze.