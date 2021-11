La Nazione (Firenze) assicura che Berardi e Scamacca rimangono nel mirino della Fiorentina. Questo nonostante le voci che vogliono il Napoli pronto a chiedere il prestito del centravanti per ovviare al meglio al brutto ko di Osimhen. La Fiorentina potrebbe rivedere, specie dopo l'arrivo di Commisso, il proprio approccio economico su entrambi i profili neroverdi, comunque molto costosi. Intanto Belotti sarà libero di svincolarsi dal Torino per la prossima estate a partire da febbraio (viola un po' defilati, ma non si sa mai: il Gallo piace molto al presidente viola). In uscita, Amrabat e Pulgar possono portare liquidità, mentre c'è l'ipotesi rescissione per Callejon e Kokorin.