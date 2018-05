Oltre ai soliti nomi. Dopo il rilancio degli obiettivi di gennaio, ovvero Soucek e Zurkowski, Il Corriere dello Sport pesca in Francia altri due profili che potrebbero rinforzare il centrocampo della Fiorentina: Ellyes Skhiri del Montpellier e - nome nuovo - Alexis Blin del Tolosa. Per quest'ultimo, contratto in scadenza nel 2020, servono almeno sei milioni di euro: classe '96, ha disputato ventisei partite in questa stagione con la maglia della società transalpina, segnando una rete.