Ricardo Torreira, padre di Lucas, il centrocampista della Fiorentina in prestito dall'Arsenal, ha parlato del futuro del figlio a Radio Bruno:



"Io vado sempre incontro alla felicità di mio figlio. Voglio che lui sia felice in tutto ciò che fa. Se la Fiorentina deciderà di comprare il suo cartellino in modo definitivo, spetterà a Lucas decidere. Noi lo accompagniamo come sempre nelle sue scelte. Dipenderà dall'affetto della gente, dal suo rendimento e dalle possibilità che gli verranno concesse. Se Lucas continuerà a fare una buona stagione, verosimilmente la Fiorentina lo acquisterà... Speriamo davvero allora che non molli. L'ultima parola spetta a Lucas e al suo agente Pablo (Bentancur, ndr), una persona che gli ha aperto molte porte e che gli ha dato la possibilità di conoscere diversi paesi e i migliori campionati del mondo. Tutto dipenderà dal rapporto tra la Fiorentina e Lucas, che però, vi assicuro, al momento è eccellente".