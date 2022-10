L’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino ha cercato di comparare i risultati della Fiorentina della scorsa stagione con quella attuale: nonostante il tecnico sia Italiano, le due squadre hanno reso in modo diametralmente opposto e il tutto è testimoniato dall’undicesimo posto in classifica. Il primo dato che fa riflettere è quello legato ai punti raccolti finora: l’anno scorso erano 12, frutto di 4 vittore e 4 pareggi, mentre quest’anno sono appena 9, a conseguenza di appena 2 vittorie, 3 pareggi ed altrettante sconfitte. Si passa dal quinto posto della stagione 21/21 all’undicesimo di quella attuale. Già questo basterebbe per spiegare il calo stagionale della squadra di Rocco commisso .



Ancor più clamoroso è il dato relativo ai gol che, tenendo conto della cessione di Dusan Vlahovic a gennaio, chiaramente è inferiore: con il servo in squadra la Fiorentina a questo punto della stagione aveva realizzato già 10 gol in stagione, quest’anno siamo soltanto a 7. L’unico dato che infonde un po' di fiducia al tecnico è sicuramente quello relativo ai gol subito, che testimoniano una rinnovata solidità difensiva: da inizio stagione le reti subite sono 7 contro le 10 della passata stagione. Sarà proprio da questo dato che il tecnico dovrà ripartire per non rischiare l’ennesima stagione anonima.