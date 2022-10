Probabilmente non tutti ci avranno fatto caso ieri, ma nella partita tra Atalanta e Fiorentina il tecnico gigliato Vincenzo Italiano ha ormai confermato quello che in tanti sospettavano: Arthur Cabral non è ancora pronto, e il fatto che ieri sia entrato soltanto nei minuti finali fa capire molto sulla sua situazione. Il brasiliano dopo i primi 6 mesi in viola ha ricevuto l’ennesima bocciatura, nonostante tutto facesse pensare al contrario.



Anche l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha sottolineato come l’attaccante brasiliano sia ormai ai margini del progetto viola. Infatti se si considera che il numero 9 sia stato l’unico centravanti della Fiorentina che è rimasto durane la sosta delle nazionali ad allenarsi a Firenze, le scelte del tecnico sembrano confermare il poco feeling tra i due. La scelta di schierare Kouamé dal primo minuto e poi fa subentrare Jovic al posto di Barak come trequartista, conferma che il brasiliano sia ormai scivolato infondo alle gerarchie del tecnico. A meno di clamorose novità delle prossime settimane, è ormai evidente che ad Italiano non piace: che fare adesso con lui?