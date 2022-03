Quella di domenica scorsa contro il Bologna può essere considerata una delle peggiori prestazione di Riccardo Sottil: sostituito dopo circa un’ora di gioco, l’esterno non ha mai dato impressione di essere entrato in partita. Il figlio d’arte classe ’99, confrontando le pagelle date dai vari quotidiani oggi in edicola, è stato giudicato come peggior viola in campo nell’1-0 della Fiorentina: se paragonato all’altro esterno di turno, l’argentino Nico Gonzalez, le valutazioni sono ancora piu impietose. Nessun quotidiano gli ha dato la sufficienza.



Eppure il classe ’99 era stato tra i migliori della Fiorentina nel mese di Febbraio. Il gol a fine gennaio contro il Cagliari aveva dato una carica in più a Sottil, tanto che nelle successive sfide con Spezia, Atalanta e Sassuolo era risultato tra i migliori in campo. Italiano adesso però ha bisogno dei gol degli esterni e il giovane figlio d’arte dovrà dimostrare al tecnico il suo reale valore: resta da sottolineare infatti come nonostante la giovane età Sottil, con 3 reti all’attivo, sia l'esterno viola che ha segnato di più fino ad ora. Le 10 partite alla fine del campionato rappresentano per l’opportunità di scalare le gerarchie in attacco, dove l’unico sicuro di un posto al momento sembra essere appunto Nico Gonzalez.