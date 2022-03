A pochi giorni dalla sfida di sabato pomeriggio contro l’Inter di Simone Inzaghi, delicatissima per tentar di centrare una qualificazione europea, quest’oggi l’edizione del Corriere Fiorentino ha provato ad alimentare i sogni europei dei viola: il tutto basandosi sui numeri della squadra di Vincenzo Italiano in questa stagione. Se nelle previsioni di chiunque l’ultimo turno di campionato doveva essere interlocutorio, invece è stato molto favorevole alla Fiorentina: mentre i viola superavano di misura il Bologna di Mihajlovic, Atalanta e Roma (due delle dirette concorrenti per un piazzamento europeo) hanno perso punti pareggiando rispettivamente con Genoa e Udinese.



Per questo, nonostante il calendario di qui a fine stagione possa far pensare al peggio (restando ancora da affrontare Inter, Napoli, Milan, Roma e Juventus è normale aver qualche dubbio in merito) è ancora tutto possibile. Il quotidiano sottolinea come, nonostante la cessione di Vlahovic, i viola abbiano conquistato 14 punti in 9 partite, che diventerebbero 17 se riuscissero a vincere anche il recupero contro l’Udinese. Una proiezione che manderebbe i gigliati al quarto posto nella classifica dei punti conquistati nel girone di ritoro: al parti del Verona e dietro soltato Juventus, Napoli e Milan. Numeri e statistiche che ribadiscono un concetto: la Fiorentina ha la classifica per sognare, e nonostante il mal di gol e un calendario di ferro, l’obiettivo europeo è ancora li a portata di mano.