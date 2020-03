Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha ben in testa il piano per la sua squadra del futuro, che dovrà essere radioso. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il presidente viola è intenzionato a portare la Fiorentina ai vertici del calcio italiano, confermando tutti i talenti in rosa, prolungando loro il contratto con adeguamento di ingaggio, e continuando a lavorare sul mercato. Gli obbiettivi sono un grande centrale di difesa e nuovi giovani di alto profilo.