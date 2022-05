In attesa di finire la stagione, la Fiorentina deve ancora sciogliere un vecchio nodo di mercato: Aleksander Kokorin infatti non ha ancora trovato una sistemazione ma continua a guardarsi intorno. L'attaccante sa di non far parte dei progetti di Italiano, il portale russo Metaratings.ru racconta che il club sta lavorando per la risoluzione anticipata del contratto che scade a giugno 2024.