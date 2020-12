Un’omelia nel giorno di Natale che si è trasformata in un piccolo show. È successo in provincia di Firenze, il protagonista è stato don Stefano Ulivi, sacerdote di Barberino di Mugello. Oggi durante la messa nella chiesa di Cavallina, si è lasciato andare a un pubblico elogio alla Fiorentina che ha vinto 3-0 contro la Juventus nell’ultima giornata di Serie A. E ha anche ribattezzato i Magi con i nomi degli autori dei tre gol coi bianconeri: Vlahovic, Alex Sandro e Caceres.









“E così siamo arrivati a Natale. Permettetemi, avete visto hanno cambiato nome anche i Re Magi, si chiamano Vlahovic, Alex Sandro e Caceres. Non mi fate aggiungere altro. Al di là di tutte le sofferenze, per noi è stata una piccola boccata d’ossigeno, anche se non voglio mescolare il sacro con il profano”. Evidente la fede calcistica di Don Ulivi così come evidente il riferimento al 3-0 inflitto dai viola alla Juventus...