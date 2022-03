Ad inizio stagione Vincenzo Italiano, conscio del gioco richiesto alle sue squadre, aveva fatto una richiesta alla Fiorentina molto particolare: “Ho bisogno di molti esterni offensivi in rosa”. Il tecnico sa quanto siano importanti le reti degli attaccanti esterni e, dopo la partenza a gennaio del miglior attaccante viola, ha bisogno di trovare nuove alternative. Il tecnico nelle ultime settimane in allenamento sta cercando nuove alternative offensive: se la squadra viola è, almeno per quello che dicono i numeri, ancora in corsa per l'Europa lo deve ai gol di Vlahovic prima e a quelli di Piatek ora, ma per sperare in un obiettivo più corposo servono anche le reti degli esterni.



Stamattina, l’edizione fiorentina del Corriere dello Sport si concentra proprio sullo scarso apporto, almeno per quanto riguarda i gol, degli esterni in rosa. Il quotidiano sottolinea come “I cinque esterni di Italiano hanno segnato in tutto 8 gol su un totale di 46, vale a dire appena un sesto. Il problema è che Callejon, Gonzalez, Ikoné, Saponara e Sottil non hanno una carriera da eccellenti cannonieri”. Dopo quasi ¾ di campionato gli avversari conoscono il gioco dei viola e per questo serve maggiore imprevedibilità: l’unica carta giocare dalla parte di Gonzalez, Sottil e Ikoné è che fanno 71 anni in tre e dunque hanno grandi margini di crescita.



Domenica al ranchi si presenterà il Bologna che, nonostante sia distaccata dai viola di 10 punti, ha un attacco “stellare” rispetto ai viola: Barrow e Orsolini infatti hanno messo insieme 9 gol, quasi il doppio della coppia nostrana Sottil-Gonzalez. Un ostacolo in più alla voglia dei viola di tornare alla vittoria.