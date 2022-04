Questo pomeriggio Marcello Mascagni, procuratore del difensore della Fiorentina Igor, a pochi giorni dalla sfida tra i viola e il Napoli ha parlato a CalcioNapoli24 TV: l’agente ha analizzato la crescita del brasiliano, per poi arrivare a parlare del suo futuro. Queste le sue parole:



"Non è una novità per lui affrontare Osimhen, ma lui conosce bene gli attaccanti più forti della Serie A. Se vuole realmente confermarsi ad alti livelli, dovrà confrontarsi anche con centravanti di quel calibro. Quest’anno è cresciuto perché finalmente ha la fiducia dell'allenatore, sappiamo che è un aspetto che fa la differenza per un giocatore. Ha avuto una crescita importante, sa quando giocare sul corto e sul lungo. Italiano è un allenatore molto rigido nella parte tattica e fisica, e lui ha saputo adattarsi. Gli attaccanti della Fiorentina? Per Piatek e Cabral sicuramente è un compito molto complicato sostituire Vlahovic. Allo stesso tempo sono convinto però che Cabral sia un buon attaccante, anche se dovrà avere il tempo giusto per adattarsi al calcio italiano. Piatek, da questo punto di vista, può aiutarlo caricando su se stesso più responsabilità".



Il procuratore del brasiliano ha parlato anche del futuro del suo assistito: "In passato avevo parlato con Giuntoli prima di portarlo alla Fiorentina. Se diventerà campione d'Italia gli manderò sicuramente un messaggio. Igor a Firenze sta molto bene, è felice. Aspettiamo la fine della stagione, e soprattutto se la Fiorentina andrà in Europa, e poi vedremo cosà accadrà”.