Nella giornata di ieri, Marco Piccioli, agente di Joao Pedro e non solo, è stato nella sede della Fiorentina come fa sapere La Nazione. La sua presenza, si legge, è dovuta a un normale confronto con il club anche se non è da escludere che possa nascere un discorso anche in chiavo mercato per quanto riguarda Joao. L'attaccante del Cagliari ha il contratto in scadenza nel 2023.