L'esordio in Serie A può valere il rinnovo del contratto con adeguamento per il portiere della Fiorentina, Federico Brancolini (classe 2001). Soffiato alla Premier, può restare a Firenze anche oltre il 2022, termine del suo accordo attuale. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la linea di Commisso al riguardo è tutta da scoprire.