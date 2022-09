Come sappiamo tra i casi più spinosi in casa Fiorentina c’è senza dubbio quello di Nico Gonzalez: l’esterno, vero e proprio pilastro della squadra di Vincenzo Italiano, quest’anno a causa di un infortunio non si è quasi mai visto in campo e questo si è notato anche dai risultati sul campo. La Fiorentina ha vinto soltanto due partite, con una media gol quasi da retrocessione. Ed è per questo che i viola sarebbero pronti a tutti per riavere l’argentino al 100%: nonostante il dolore, ed il fatto che in viola non abbia quasi praticamente mai giocato, il giocatore è comunque stato convocato dall’Argentina per le amichevoli di questi giorni.



Sul giocatore, che dovrebbe rientrare in giornata ed essere presente all’allenamento del pomeriggio, l’edizione odierna de La Nazione ha cercato di fare un focuso: soprattutto per capire quale sia la reale entità dell’infortunio che l’ha tenuto cosi a lungo ai box. L’argentino è alle prese con un problema al tallone che, dopo lo spezzone di gara contro il Verona di 10 giorni fa, pare essere tornato a procurare dolore. Se nella sessioni oggi darà buoni segnali, oltre che a riuscire a trovare continuità di allenamento nei prossimi due giorni, il numero 22 viola probabilmente potrà al massimo andare in panchina contro l’Atalanta: e questa somiglia più ad una speranza che ad una certezza. e sue non perfette condizioni fisiche, però, potrebbero costargli anche l'importantissimo appuntamento con il Mondiale in Qatar. Ed è proprio per questo, ovvero evitare l’esclusione dalla lista dei convocati della Seleccion, che a Nico servirà trovare la continuità e la forma giusta nelle prossime dodici partite: Scaloni lo ha avvertito.