A due giorni dalla delicata partita di domenica contro il Napoli la Fiorentina di Vincenzo Italiano continua regolarmente il suo avvicinamento. Quest’oggi i gigliati si sono ritrovati attorno alle ore 15 all’interno del centro sportivo Davide Astori, per poi spostarsi immediatamente all’interno dello stadio Artemio Franchi: come spesso accade nell’antiviglia di un appuntamento ufficiale, il tecnico svolge la seduta di allenamento all’interno dell’impianto adiacente ai campini.



GLI ASSENTI – Come anticipato da Italiano ieri, durante il consueto appuntamento con il Fiorentina Weekly, i viola dovranno fare a meno di due pedine molto importanti. Nonostante manchi ancora tempo alla partita e nonostante non siano scesi in campo nelle ultime due sfide di campionato con Inter ed Empoli, Giacomo Bonaventura e Alvaro Odriozola, entrambi alle prese da tempo con due seri infortuni, non saranno disponibili per domenica. I due saranno sicuramente esclusi dalla lista dei convocati.



GLI ULTIMI DUBBI – Partendo dal presupposto che per quanto riguarda il reparto difensivo non dovrebbe cambiare niente rispetto alla sfida casalinga contro gli azzurri di Andreazzoli, ci sarà sicuramente una novità in mezzo al campo. Amrabat dovrà sostituire lo squalificato Torreira, che comunque si è allenato regolarmente; ai suoi lati certo la presenza di Castrovili, ballottaggio tra Maleh e Duncan per il terzo posto disponibile. Nel tridente offensivo non dovrebbero esserci sorprese per Nico Gonzalez e Cabral, per l’ultimo posto disponibile è ballottaggio tra Ikonè e Saponara. Dubbi che dovremmo toglierci già domani quando il tecnico gigliato presenzierà alla consueta conferenza stampa della vigilia: appuntamento fissato per le ore 14, streaming sui canali officiali del club.