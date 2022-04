Quest’oggi sulle pagine de Il Messaggero è apparsa una lunga intervista all’ex difensore di Roma e Valencia Amedeo Carboni all’interno della quale ha raccontato un interessante retroscena. Quest’estate il dirigente è stato contattato dai dirigenti viola per avere informazioni su un attaccante del club andaluso. Queste le sue parole:



“Guedes la classica ala che può svariare ovunque. Ha tiro, visione di gioco, dribbling. Si tratta di un ragazzo che ancora non ha espresso completamente il suo potenziale. Si deve completare. Appena arrivò a Valencia fu autore di un exploit tremendo, poi lo scorso anno, complice qualche infortunio, si è un po’ perso. Adesso è tornato ai suoi livelli. Ha un talento impressionante. Un anno fa mi aveva chiamato la Fiorentina perché gli interessava molto. A me ricorda molto il primo Cancelo. All’epoca per il terzino mi telefonò Spalletti e mi chiese cosa ne pensavo. Gli risposi che era un diamante grezzo. E lo stesso vale per Guedes. Se la Roma lo prende fa un affare. Questo diventerà un signor giocatore e poi Mourinho mi sembra il tecnico ideale per farlo esplodere. Tra l’altro è seguito da Mendes, il giro è quello"