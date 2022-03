Come spesso anticipato, la prossima estate una delle situazioni da risolvere sarà quella di Nikola Milenkovic: il serbo, che solo meno di dodici mesi fa aveva rinnovato di il contratto che lo lega alla Fiorentina di un anno, da tempo è vicino all’addio e la prossima potrebbe essere la volta giusta. Nonostante il difensore centrale abbia instaurato un feeling particolare con il tecnico Vincenzo Italiano, e che questo posso influire sul suo futuro, le reali possibilità che il numero 4 possa rimanere ancora a Firenze continuano a diminuire con il passare del tempo.



In tutto ciò la dirigenza viola nelle ultime settimane ha dato il via alle ricerche per sostituire il centrale serbo: si sta valutando diversi profili, soprattutto provenienti dall’estero. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio la lista dei desideri viola è molto lunga: il primo in lista è Facundo Medina, argentino classe ’98 cresciuto nel Talleres ed oggi al Lens, che da tempo i viola stanno monitorando. Una nuova pista porta ad un difensore della Real Sociedad: Robin Le Normand, francese classe 1996, ha giocato tutte le partite in quest’edizione de La Liga e risulta però avere un prezzo del cartellino molto alto