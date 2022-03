Che la Fiorentina seguisse il giocatore dai tempi della Sampdoria è un discorso già noto, ma adesso Lucas Torreira è riuscito a diventare in poco tempo uno degli assoluti protagonisti dello spogliatoio viola: l'uruguaiano è uno di quei giocatori che, come ripetuto più volte anche da Vincenzo Italiano, ogni allenatore vorrebbe avere in squadra con sé. Il direttore sportivo gigliato Daniele Pradè, che lo conosceva già dai tempi di Genova, lo ha seguito a lungo e finalmente in estate è riuscito a portarlo in riva all’Arno.



L’edizione odierna de Il Messaggero rivela però un retroscena che, se avveratosi, avrebbe mandato in fumo la trattativa tra la Fiorentina ed il giocatore. Come scrive il quotidiano, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri aveva indicato proprio Torreira, ad allora centrocampista dell’Atletico Madrid, come ideale sostituto di Lucas Leiva. L’operazione poi non andò a buon fine, il ds biancolceleste Tarè non era disposto a pareggiare l’offerta dei viola, e il sudamericano sbarcò a Firenze. Una fortuna per i viola che, visti i numeri da inizio stagione, possiamo dire che siano diventati Torreira-dipendenti.