L'attaccante cileno classe 1995 dell'Audax Italiano Joaquin Montecinos è finito nel mirino della Fiorentina, come riportato da fiorentinanews.com. Il padre del giocatore ha ammesso al portale cileno DirectTv che il figlio "è in contatto con una squadra italiana che ha già un calciatore cileno in rosa (Pulgar ndr)".