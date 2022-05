Dopo un inizio in viola scoppiettante, con 5 reti nelle prime 6 partite con la maglia della Fiorentina, adesso Il riscatto di Krzysztof Piatek sembra essere sempre più lontano. Il club gigliato la infatti, anticipando il mercato estivo, si sta già guardando intorno per trovare un nuovo centravanti titolare da alternare ad Arthur Cabral: tanto che nelle ultime settimane sono uscite voci che vorrebbero la Fiorentina in forte pressing su due profili in scadenza come Andrea Belotti ed Edinson Cavani.



Il polacco però ha dimostrato di essersi ambientato molto bene a Firenze, tanto che vorrebbe provare fino all’ultimo a convincere il club ad esercitare il diritto di riscatto di 15 milioni fissato in inverno con l’Hertha Berlino. A sottolineare la questione quest’oggi è stato il portale sportivo tedesco Kicker, che ha cercato di fare un’analisi sul futuro del numero 19 viola. Secondo quanto riportato Piatek avrebbe a più riprese provato a convincere la dirigenza viola ad intavolare una trattativa con i tedeschi. La trattativa sembra essere in salita, soprattutto per i termini economici stipulati a gennaio e adesso ritenuti troppo onerosi, ma l’attaccante sembra essere pronto a tutto per meritarsi la conferma. A guadagnarci sarà sicuramente Vincenzo Italiano che per queste ultime 3 fondamentali partite di campionato potrà contare su un Piatek indiavolato e disposto a tutto per la causa viola.