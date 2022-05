L'ex centrocampista di Fiorentina e Romaha parlato al Corriere dello Sport nel giorno della sfida tra le due squadre:"Da chi mi aspetto di più nella Roma? Vi sorprenderò ma dico: mi è dispiaciuto vedere la sua poca continuità e mi piacerebbe che nelle ultime gare venisse fuori tutto il suo talento: è un giocatore di sostanza e qualità, che in una squadra come la Roma ha già dimostrato di poter stare".- "Ha avuto un anno complicato dentro e fuori dal campo: mi dispiace per quello che gli è successo a livello personale e sarebbe una cosa importante per lui concludere l’annata con un finale super".- "Senza dubbiomi ha stupito. Per indole e caratteristiche ricorda un po' me anche se ci tengo a dire che io sono un po’ più alto... Lucas ha trovato l’habitat giusto in cui affermarsi dopo aver girato tanto. Gli auguro di rimanere a lungo a Firenze e di diventare uno dei leader. Il calcio espresso dalla Fiorentina è stato tra i migliori della Serie A. Merito del lavoro di Italiano. Peccato per questo finale: i viola potevano avere già in mano il pass all’Europa, se non avessero perso gare alla loro portata".- "Voglio essere onesto: per quanto visto in Nazionale lui può e deve dare molto di più. La sua stagione a Firenze non mi ha impressionato mentre invece con l’Argentina ha dato spesso prova di essere di un altro livello».