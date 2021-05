Jorge Luiz Frello Filho, meglio noto come Jorginho. Potrebbe essere lui, a sorpresa, il colpo da 90 per il centrocampo della Fiorentina. Il regista del Chelsea è un profilo particolarmente gradito agli uomini di mercato viola e al nuovo tecnico Gennaro Gattuso. Si tratta di una pista senz'altro molto difficile da percorrere per la quale esistono però margini per almeno un tentativo da parte dei viola. Così racconta Radio Bruno.