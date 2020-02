Interessante indiscrezione riportata stamattina dal Corriere dello Sport in chiave Fiorentina. Parlando della possibile rivoluzione estiva, si scrive che per il ruolo di direttore sportivo il sogno è Andrea Berta, uomo mercato dell’Atletico Madrid. Un dirigente molto quotato e in stretti rapporti con Jorge Mendes, uno dei più potenti procuratori a livello mondiale. Berta è il sogno di Commisso, che farebbe carte false per portarlo alla Fiorentina.