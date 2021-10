I tifosi di Firenze non perdonano Vlahovic. Il clima è di grande gelo, come già si era intuito a Venezia, ma a mettere in chiaro le cose ci ha pensato Federico De Sinopoli, presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentini, che ha parlato a Lady Radio:



"Vlahovic è stato l'unico giocatore ad essere fischiato, gli altri accorsi sotto il settore ospiti sono stati applauditi. La frustrazione non era legata alla prestazione offerta in campo. Si era avvicinato insieme agli altri compagni, ma ha capito che sarebbe stato meglio allontanarsi. Se il giocatore ha delle pretese, deve avere anche le spalle larghe per portare questo fardello. Ha perso la stima dalla gran parte dei tifosi, questo è sicuro".