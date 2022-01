La Nazione, nella sua edizione locale, si concentra oggi sul profilo dell'attaccante di riserva che serve alla Fiorentina. Le candidature di Martinez (Porto), Joao Pedro (Cagliari) e – in parte – di Borja Mayoral (Roma) rappresentano i profili più vicini alle esigenze del club viola. Nel primo caso il vero problema sono i soldi che il Porto richiede. Martinez è quotato intorno ai 15 milioni senza bonus, il che inquadra l’operazione su un prezzo (minimo) di 20 milioni. Fiorentina e Cagliari potrebbero decidere di venirsi incontro su Joao Pedro, magari con l’inserimento nell’affare di Amrabat che però vorrebbe poter scegliere una collocazione diversa da quella in Sardegna. Anche . Quindi Borja Mayoral, la cui quarantena per la positività al Covid potrebbe in qualche modo agevolare la trattativa. Si legge che la Fiorentina riparlerà con Roma e Real a metà mese. il Real è disponibile all'accordo ma vuole raggiungerlo (subito o a giugno) a titolo definitivo, costo 15 milioni, bonus esclusi.