La Fiorentina insiste per Patrick Cutrone, attaccante del Wolverhampton che vuole tornare in Italia, con la Viola pronto a prenderlo a titolo definitivo in prestito con obbligo di riscatto. Come scrive la Gazzetta dello Sport, però, i Wolves non vorrebbero perdere il controllo del giocatore, per questo motivo la trattativa sta attraversando una fase di stallo.