Giornata di festa in casa Fiorentina, che il primo giorno del 2020 ha organizzato un lungo allenamento a porte aperte allo stadio Franchi.che ha riabbracciato parte della sua tifoseria, che ha dedicato lui il classico “picchia per noi”, coro che già ai tempi di quando vestiva la maglia viola si portava dietro. Tanta intensità e tanta parte atletica per la squadra viola, che deve rimettersi subito in carreggiata in vista della gara di lunedì contro il Bologna.- Nota lieta di casa viola unrinnovato, che dopo le parole di Iachini in conferenza stampa, e le vacanze passate a recuperare, si è allenato in gruppo per quasi tutta la durata dell’allenamento, senza svolgere la fine della partitella. Il numero 25 è recuperato, e. Altro protagonista del pomeriggio di festa è stato, che ha avuto anche lui una calorosissima accoglienza da parte del pubblico. Arrivato allo stadio da solo, con stampelle e tutore, è stato sommerso di applausi e cori,In casa viola si respira aria di ritrovata serenità, in attesa della prima gara ufficiale dell’anno.