Come ampiamente preventivabile, la Fiorentina acquisterà un attaccante da affiancare a Vlahovic nel mercato di gennaio. Secondo La Nazione (Firenze), i candidati sono Mayoral e Toni Martinez (Porto), ma il club viola è al lavoro anche per la sessione di mercato successiva, quando le probabilità di perdere Vlahovic si alzeranno notevolmente. Belotti si può accordare con una nuova squadra a partire da febbraio, su Alvarez non si registrano novità. La pista Joao Pedro, assicura il quotidiano, rimane calda.