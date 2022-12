Questo pomeriggio la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo il giorno libero di ieri, è tornata ad allenarsi in preparazione dell’amichevole di mercoledi contro il bastia: ennesimo impegno di questo dicembre particolare. Oltre ai due nazionali serbi Nikola Milenkovic e Luka Jovic, tornati in ritardo rispetto al gruppo a causa del Mondiale, questo pomeriggio al Centro Sportivo Davide Astori si è rivisto anche Nico Gonzalez.



Smaltita la delusione per l’esclusione dai convocati della nazionale argentina dopo l’infortunio rimediato nel ritiro pre Mondiale, adesso l’argentino si deve rituffare nel progetto viola ed iniziare il suo personale percorso di riabilitazione e riatletizzazione per farsi trovare pronto il prima possibile. Il numero 22 gigliato, come testimoniato dalle immagini pubblicate dal club sui propri canali social, dopo aver svolto una sessione personalizzata in palestra ha assistito all’allenamento dei compagni accanto al tecnico e ai direttori Joe Barone e Nicolas Burdisso. Presente a bordo campo anche Riccardo Sottil, per il quale però i tempi sono sicuramente più lunghi: l’operazione all’ernia al disco lo terrà fuori almeno fino a febbraio.



Queste le immagini pubblicate dalla Fiorentina: