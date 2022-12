In campo quest'oggi anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che affronta in amichevole i boliviani dell'Always Read. Ecco le formazioni ufficiali.



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Ranieri, Terzic; Bianco, Maleh; Ikonè, Bonaventura, Saponara; Cabral.

Allenatore: Italiano.



Always Ready: Roca, Medina, Valda, Robles, Taborga, Arce, Herrera, Matheus, Paniagua, Jean, Romero.