Potenziamento e tattica alla ripresa degli allenamenti per la Fiorentina. Esercizi in coppia e muscolari, poi parola al campo in vista della gara contro l'Udinese. Pioli prova le soluzioni, nonostante si vada verso la conferma della formazione che ha battuto il Chievo, complice l'ultima giornata di squalifica da scontare per Veretout e la condizione non al meglio di Pjaca, che costringono l'allenatore viola a ripiegare su Edimilson e Eysseric.



Nel giorno del novantaduesimo compleanno della società, dopo il giorno di riposo nella giornata di martedì, la squadra è tornata in campo. L'obiettivo è arrivare alla sosta per le Nazionali con il sorriso sulle labbra.