Rivoluzione totale nell'attacco della Fiorentina. Nelle ultime ore i viola hanno trovato l'accordo per l'arrivo didal River Plate, investimento da circa 20 milioni di euro e 1,8 milioni d'ingaggio al giocatore per un contratto di cinque anni. E uno. Ma non è finita, perché lì davanti faranno un altro acquisto e partirà almeno uno tra Cabral e Jovic.- Per il brasiliano si è fatto avanti il Benfica con una proposta da 20 milioni più 5 di bonus, l'ex Real Madrid potrebbe tornare in Serbia dove la Stella Rossa ha già fatto un primo sondaggio. Beltran è una prima punta argentina, classe 2001, ma con caratteristiche diverse da quelle di: per questo la prima richiesta di Italiano è, col quale ha già lavorato allo Spezia che oggi lo valuta intorno ai 15 milioni di euro. In queste ore i viola faranno una prima offerta provando a inserire anche una contropartita tra Niccolò Pierozzi e Cerofolini (sul quale c'è anche il Frosinone). Per l'attacco della Fiorentina sono stati fatti anche i nomi di Rafael Santos Borré e Dia, ma il primo garantisce poche certezze e la Salernitana non ha intenzione di vendere il suo bomber.- Considerando che per Beltran sarà la prima stagione in Italia, l'allenatore viola ha chiesto un giocatore che possa garantire gol e continuità. Una certezza che corrisponde al profilo di Nzola: 15 gol e 3 assist nella scorsa stagione e la voglia di alzare l'asticella facendo uno step successivo nella sua carriera.; in queste ore la Fiorentina sta valutando l'offerta per Cabral e se dovesse andare in porto la cessione al Benfica potrebbe affondare il colpo per Nzola. Per un attacco viola completamente - o quasi - rivoluzionato.- Per la porta, invece, è in chiusura la trattativa che può portare a Firenze il classe '99, danese dell'Hertha Berlino che negli ultimi giorni ha superato la concorrenza di Kamil Grabara del Copenaghen. Christensen arriverà per affiancare Terracciano, all'inizio può partire come vice ma alla lunga potrebbe contendergli il posto da titolare.