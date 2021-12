La Fiorentina ha scelto Jonathan Ikoné come esterno d'attacco da regalare a Vincenzo Italiano. E' in chiusura, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la trattativa tra il club viola e il Lille per l'attaccante francese classe '98. Ikoné, gestito dalle agenzie di procuratori Niagara e First, dovrebbe arrivare a Firenze a gennaio a titolo definitivo, in un affare da circa 15 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita del calciatore.



Ikoné era da tempo la prima alternativa a Domenico Berardi, piano A per Pradé, con cui però non si è riusciti a trovare un'intesa con il Sassuolo (che chiedeva almeno 30 milioni). Cresciuto nel Psg, Ikoné aveva già da tempo dato il suo benestare alla nuova esperienza alla Fiorentina. Che a gennaio lo accoglierà in viola.