Nella giornata di ieri la Fiorentina ha fatto lo scatto decisivo per Parisi: 12 milioni all'Empoli tra parte fissa e bonus, superata la concorrenza di Lazio e Juventus e visite mediche programmate nei prossimi giorni. I viola stavano cercando da tempo un terzino sinistro e hanno chiuso per l'arrivo di uno dei giovani più importanti in quel ruolo: classe 2000, nazionale Under 21 e titolare fisso nelle ultime due stagioni.- Il club non ha nessuna intenzione di mettere il capitano sul mercato, anzi:. Un prolungamento di un altro anno rispetto alla scadenza attuale, segno che la Fiorentina punta ancora su Biraghi nonostante l'arrivo di Parisi. Il club ha voluto dare un segnale di fiducia al classe '92, l'idea iniziale di Italiano è quella di partire con Biraghi titolare e Parisi come alternativa, ma alla lunga i due si alterneranno e giocherà tanto anche il terzino più giovane.- Oltre a quello di Biraghi, la Fiorentina sta chiudendo anche il rinnovo di; anche in questo caso le parti sono arrivate alla fase finale della trattativa. Il difensore classe '99 nella scorsa stagione ha totalizzato 19 presenze tra campionato e coppe, debuttando anche in Conference League nella partita pareggiata contro i lettoni dell'RFS.