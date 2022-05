A pochi giorni dalla sfida di lunedi tra Fiorentina e Roma nell’edizione di quest’oggi del La Gazzetta dello sport è uscito un interessante retroscena di mercato che ha riguardato le due squadre. Come è possibile immaginare in pochi sono capaci di rimandare al mittente un’offerta di contratto che arriva direttamente da José Mourinho, eppure è quello che ha fatto un giocatore della Fiorentina la scorsa estate.



L’edizione odierna della Rosea è tornata a parlare di quanto avvenuto in estate, ovvero il lungo corteggiamento di. Cristiano Biraghi da parte dei giallorossi: il capitano viola, che ha dimostrato spesso in campo personalità e fiducia in se stesso non ha avuto dubbi e in poco tempo ha declinato l’offerta. Al momento di scegliere tra una nuova avventura nella Capitale e la permanenza a Firenze gratificata dalla fascia da capitano, Biraghi non ha avuto dubbi. “Ho sempre detto che l’unica squadra per cui avrei potuto lasciare la Fiorentina era l’Inter e così è stato” ha ripetuto più volte il terzino sinistro reputato intoccabile da Italiano.