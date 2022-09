Questo pomeriggio il commissario tecnico della Polonia Czeslaw Michniewicz, durante il primo giorno di ritiro della nazionale polacca, è stato interrogato sul futuro di Symon Zurkowski: il tecnico non le ha certo mandate a dire a Vincenzo Italiano e alla dirigenza della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni in merito::



“Sono preoccupato per la sua situazione. Alla fine è rimasto nel suo club, dove ha molta concorrenza con molti giocatori eccellenti, ma certo è che a novembre, se non gioca, avremo un problema in vista del Mondiale”.