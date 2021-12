Giugno 2022 è la scadenza fissata nel contratto di sei giocatori della Fiorentina, titolari e riserve, e la società viola deve risolvere rapidamente le questioni più importanti. La Nazione (Firenze) analizza così il quadro completo: Torreira verrà sicuramente riscattato dall'Arsenal a 15 milioni e messo a libro paga fino al 2026, Bonaventura verrà rinnovato mediante l'opzione automatica e portato magari dal 2023 al 2024, visto l'ottimo rendimento. Con Saponara sono in corso le trattative, anche per lui si ragiona su un prolungamento biennale, Callejon invece ha la stessa opzione di Bonaventura, ma meno credenziali per convincere la Fiorentina ad attivarla. Valutazioni in corso. Odriozola tornerà al Real Madrid, con il quale al massimo si può discutere il prolungamento del prestito, infine il terzo portiere Rosati andrà in regime di svincolo a meno che non venga trovato un nuovo accordo.